In Mali hat Präsident Keita angekündigt, das Verfassungsgericht personell neu zu besetzen.

In einer Fernsehansprache sagte Keita, er habe allen aktuellen Mitgliedern des Gerichts ihren Status entzogen. Der Präsident des westafrikanischen Landes reagiert damit auf Forderungen der Opposition. Sie hatte kritisiert, dass das Verfassungsgericht im März nach der Parlamentswahl die Mandate von 30 Abgeordneten zugunsten der Partei Keitas annullierte.



Der politische Streit in Mali wird begleitet von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Oppositionsanhängern und der Armee. Zuletzt hatten am Freitag mehrere tausend Menschen in der Hauptstadt Bamako den Rücktritt des Präsidenten gefordert. Demonstranten errichteten brennende Straßensperren und griffen das Parlamentsgebäude an. Gleichzeitig wurden nach Angaben der Oppositionsbewegung führende Gegner Präsident Keitas von Soldaten festgenommen. In unbestätigten Meldungen war von mindestens 70 Verletzten im Verlauf des Freitags die Rede.