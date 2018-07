Im west-afrikanischen Mali sind heute rund 8,5 Millionen Bürger aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen.

Um das höchste Staatsamt bewerben sich 24 Kandidaten. Sollte keiner von ihnen die absolute Mehrheit erreichen, findet in zwei Wochen eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten statt. Als Favorit gilt der amtierende Staatspräsident Keita, der nochmals antreten darf. Sein schärfster Konkurrent ist Oppositionsführer Cissé.



Die internationale Gemeinschaft erhofft sich von der Wahl neue Impulse für den Friedensprozess in Mali. Die UNO hatte 2013 eine Blauhelm-Mission dorthin entsandt, an der sich auch rund eintausend deutsche Soldaten beteiligen. Ziel des Einsatzes ist es, das Land zu stabilisieren und islamistische Gruppen zurückzudrängen.

