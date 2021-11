In Mali haben Soldaten der nationalen Armee am Rande des Militärlagers Camp Castor in Gao das Feuer auf deutsche UNO-Blauhelme eröffnet.

Zu dem Beschuss sei es gestern Abend gekommen, teilte das Einsatzführungskommando bei Potsdam heute mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Der Zwischenfall habe sich in unmittelbarer Nähe des deutschen Lagers ereignet. Nähere Hintergründe sind nicht bekannt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.



Im Camp Castor sind Bundeswehr-Angehörige stationiert, die Deutschland für die UNO-Truppe Minusma in dem westafrikanischen Land stellt.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.