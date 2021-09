Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Mützenich, fordert eine grundsätzliche Überprüfung des Bundeswehreinsatzes in Mali.

Mützenich sagte im Deutschlandfunk, sollte die Regierung dort tatsächlich mit russischen Söldnern zusammenarbeiten, müsse das Mandat kurzfristig neu bewertet werden. Darüber hinaus sei jedoch in den kommenden Wochen zu prüfen, ob mit der derzeitigen Führung in Mali der angestrebte politische Prozess noch erreichbar sei.



Zuvor hatten die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Högl, sowie die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Strack-Zimmermann, eine Evaluierung des Einsatzes gefordert. Strack-Zimmermann mahnte im Deutschlandfunk eine Exit-Strategie an, warnte aber vor einem überstürzten Abzug. Dass Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die Fortführung des Bundeswehr-Einsatzes in dem westafrikanischen Land mit einem Tweet in Frage gestellt hatte, bezeichnete die FDP-Politikerin als unwürdig für ein solches Amt.



Auch Mützenich sprach von einem befremdlichen Vorgehen der CDU-Politikerin. Deutschland beteiligt sich derzeit in Mali mit rund 1.200 Soldaten an zwei internationalen Einsätzen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.