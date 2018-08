In Mali muss Präsident Keita in die Stichwahl.

Die Territorialverwaltung teilte mit, dass gut 41 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Keita entfielen. Damit verfehlte er die nötigen 50 Prozent, um sich direkt im ersten Wahlgang eine zweite Amtszeit zu sichern. Gegen Keita tritt noch in diesem Monat Soumaila Cisse an, der 17,8 Prozent der Stimmen erhielt.



Die Sicherheitslage in Mali hat sich seit dem Amtsantritt von Keita zunehmend verschlechtert. Die Tuareg-Volksgruppe lehnt sich gegen die Regierung auf und es erfolgen immer wieder Angriffe radikaler Islamisten. Wegen der Gewaltausbrüche fiel die Wahl in Teilen des Landes aus. Die Bundeswehr ist in Mali mit bis zu 1.100 Soldaten im Einsatz, ebenso beteilit sich Frankreich an einem UNO-Einsatz, um das Land zu stabilisieren.