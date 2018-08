In Mali kommt es zur Stichwahl um das Präsidentenamt.

Amtsinhaber Keita muss gegen seinen Konkurrenten Cissé antreten, weil er bei ersten Runde der Präsidentschaftswahl mit 41 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit verfehlt hatte. Cissé kam auf knapp 18 Prozent.



Die Sicherheitslage in Mali hat sich seit dem Amtsantritt von Keita vor fünf Jahren zunehmend verschlechtert. Die Tuareg-Volksgruppe lehnt sich gegen die Regierung auf und es gibt immer wieder Angriffe radikaler Islamisten. Wegen der Gewaltausbrüche fiel die Wahl in Teilen des Landes aus. Die Bundeswehr ist in Mali mit bis zu 1.100 Soldaten im Einsatz, ebenso beteiligt sich Frankreich an einem UNO-Einsatz, um das Land zu stabilisieren.