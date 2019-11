Die Terrormiliz Islamischer Staat hat das Hubschrauberunglück in Mali für sich reklamiert.

Bei der Kollision von zwei französischen Militärhubschraubern waren am Montag 13 Soldaten ums Leben gekommen. Die Miliz erklärte im Onlinedienst Telegram, westafrikanische IS-Kämpfer hätten einen der Hubschrauber im Landeanflug angegriffen und so den Zusammenstoß verursacht. Der Elysée-Palast in Paris hatte von einem Unfall während eines Kampfeinsatzes gegen Dschihadisten gesprochen. Es war der bisher schwerste Zwischenfall bei dem französischen Militäreinsatz in Mali.