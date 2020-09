Nach dem Militärputsch in Mali ist der ehemalige Verteidigungsminister N'Daw als Übergangspräsident vereidigt worden.

Er wurde bei einer Zeremonie in Malis Hauptstadt Bamako in das Amt eingeführt. N'Daw sicherte zu, nach einer 18-monatigen Übergangszeit die Macht friedlich an einen gewählten Präsidenten weiterzugeben. Der Anführer der Militärjunta, Goïta, wurde als Vizepräsident vereidigt.



In dem westafrikanischen Land hatte die Armee Mitte August den damaligen Präsidenten Keïta gestürzt. Die Putschisten warfen ihm ein unzureichendes Vorgehen gegen Terroristen vor. In der Region sind seit Jahren verschiedene Terrorgruppen aktiv, unter anderem Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida und der IS-Terrormiliz. In Mali sind zudem UNO- und EU-Missionen im Einsatz, an denen sich auch Bundeswehrsoldaten beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.