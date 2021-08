In Mali sind mindestens 48 Menschen bei Angriffen auf mehrere Dörfer getötet worden.

Nach Angaben von lokalen Medien und Behörden drangen Angreifer in drei Dörfer im Norden des westafrikanischen Landes ein und schossen auf Zivilisten. Vor einer Woche sollen Dorfbewohner zwei führende Dschihadisten an die Behörden verraten haben. Allerdings ist noch unklar, wer genau die Angreifer waren.



Südlich von Mali, in Burkina Faso, waren kurz zuvor zwölf Soldaten getötet worden. Nach Angaben des Kommunikationsministeriums in Ouagadougou wurden bei dem Angriff zudem acht Soldaten verletzt. Kürzlich hatte eine Spezialeinheit des Militärs in der Region führende Dschihadisten getötet.



In der Sahelzone häufen sich seit Längerem die Angriffe militanter Gruppen, die mit den Terrororganisationen IS und Al-Kaida in Verbindung stehen.

