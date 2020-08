Nach dem Putsch in Mali hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Vorgehen der aufständischen Militärs verurteilt.

Die Mitglieder des UNO-Gremiums forderten sie auf, alle inhaftierten Staatsbediensteten freizulassen und unverzüglich in ihre Kasernen zurückzukehren. Zudem müsse die Rechtsstaatlichkeit in Mali wiederhergestellt werden.



Aufständische Militärs hatten am Dienstag Präsident Keïta festgenommen und ein Übergangskomitee angekündigt, das demnächst Wahlen abhalten solle. Keïta wurde oft dafür kritisiert, das Terrorismus-Problem in Mali nicht in den Griff zu bekommen. Außerdem wurden ihm Korruption und Wahlmanipulationen vorgeworfen.



Im Rahmen internationaler Missionen von UNO und EU zur Terror-Bekämpfung sind auch deutsche Soldaten in dem Land stationiert.