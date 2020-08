Nach dem Militärputsch in Mali haben UNO-Vertreter offenbar Zugang zum gestürzten Präsidenten Keita erhalten.

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, besuchte ein Team der UNO-Mission Keita und andere festgesetzte Mitglieder der Regierung. Bei dem Militärputsch in dem westafrikanischen Land am Dienstag hatten Soldaten Keita und Premierminister Cissé festgenommen.



Keita hatte danach seinen sofortigen Rücktritt und die Auflösung des Parlaments verkündet. Die Anführer des Putsches versprachen, in angemessener Zeit Neuwahlen abzuhalten. Sie ordneten inzwischen die Wiederöffnung der Staatsgrenzen an.