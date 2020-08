Nach dem Militärputsch in Mali haben UNO-Vertreter nach Agenturberichten Zugang zu dem gestürzten Präsidenten Keita erhalten.

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP meldet, besuchte ein Team der UNO-Mission Keita und andere festgesetzte Mitglieder der Regierung. Nach dem Militärputsch in dem westafrikanischen Land und seiner Festnahme hatte Keita seinen sofortigen Rücktritt verkündet, um ein mögliches Blutvergießen zu verhindern. Die Anführer des Putsches haben inzwischen Neuwahlen in Aussicht gestellt, ohne dafür allerdings einen Termin zu nennen.



Am Abend gingen in der malischen Hauptstadt Bamako mehrere Tausend Menschen auf die Straße und feierten den Sturz von Präsident Keita.