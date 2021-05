In Mali hat das Verfassungsgericht Armee-Oberst Goïta zum neuen Interimspräsidenten erklärt.

Dieser werde in seiner neuen Funktion den Übergangsprozess anführen, hieß es in einer Mitteilung in Bamako. Goïta hatte bisher das Amt des Vizepräsidenten inne. Am Montag waren in dem westafrikanischen Krisenstaat der bisherige Übergangspräsident Ndaw sowie Regierungschef Ouane abgesetzt und festgenommen worden, zwei Tage später erklärten beide ihren Verzicht auf die Ämter. Der Vorgang stieß international auf Ablehnung und wurde als zweiter Putsch in Mali binnen neun Monaten kritisiert.



Goïta war Anführer der Putschisten, die im August 2020 den gewählten Präsidenten Keïta nach anhaltenden Protesten der Bevölkerung gestürzt hatten. Die Übergangsregierung unter Ndaw und Ouane war im September eingesetzt worden und sollte die Rückkehr zur Zivilherrschaft in Mali sicherstellen.

