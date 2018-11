Bundesverteidigungsministerin von der Leyen informiert sich bei einem Besuch deutscher Soldaten im Norden von Mali über die Lage im Land.

Gemeinsam mit ihrer französischen Kollegin Parly reiste von der Leyen in die Stadt Gao. Dort sind die Bundeswehrsoldaten in einem Lager stationiert. Sie operieren im Rahmen einer UNO-Mission, die der Stabilisierung des westafrikanischen Landes dient. Die Sicherheit in Mali wird von Extremisten, Bandenkriminalität und Schleusern bedroht. Die Mission gilt als der gefährlichste Auslandseinsatz der Bundeswehr.