Eine in Mali von Islamisten festgehaltene Schweizerin ist offenbar von ihren Entführern getötet worden.

Das Schweizerische Außenministerium teilte mit, man sei von den französischen Behörden über den Tod der Frau informiert worden. Verantwortlich sei mutmaßlich die Dschihadistengruppe GSIM. Die Information stammt den Angaben zufolge von der französischen Entwicklungshelferin, die nach einer vierjährigen Geiselhaft in Mali freigelassen wurde und heute in ihre Heimat zurückgekehrt ist. Nach Angaben der Regierung in Bamako wurde sie ebenfalls von den Dschihadisten der GSIM festgehalten, die mit dem Terrornetzwerk Al Kaida verbündet sind.

