Im Saharastaat Mali ist über den künftigen Präsidenten abgestimmt worden.

Rund acht Millionen Wähler sollten darüber entscheiden, ob Staatschef Keita trotz der wachsenden Gewalt in dem westafrikanischen Land eine zweite Amtszeit erhält. Insgesamt standen 24 Kandidaten zur Wahl. Die Abstimmung wurde von gewaltsamen Zwischenfällen überschattet. Bewaffnete griffen unter anderem Wahlbüros an, auch ein UNO-Stützpunkt geriet unter Beschuss. Zum Schutz der Bürger waren über 30.000 malische Sicherheitskräfte im Einsatz.



Mit ersten Ergebnissen wird erst in ein bis zwei Tagen gerechnet. Amtliche Zahlen sind für den 3. August angekündigt.

