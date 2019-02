Bei einem Angriff auf ein EU-Ausbildungslager im Süden Malis, in dem auch die Bundeswehr stationiert ist, sind zwei einheimische Soldaten getötet worden.

Drei weitere Soldaten und ein Zivilist wurden verletzt, wie das malische Sicherheitsministerium in Bamako mitteilte. Das Lager nahe der Stadt Koulikoro sei von mutmaßlich islamistischen Aufständischen mit Raketen, Pistolen sowie mit Sprengstoff beladenen Autos angegriffen worden.



In Mali sind rund 800 deutsche Soldaten an einer UNO-Friedenstruppe und 160 Soldaten an einer EU-Mission zur Ausbildung der malischen Streitkräfte beteiligt. Bundesaußenminister Maas will das Feldlager während seiner heute beginnenden mehrtägigen Reise durch Westafrika besuchen.