Die Sicherheitslage in Mali ist angespannt. (dpa / AP / Baba Ahmed)

In einer offiziellen Stellungnahme hieß es, die Vorwürfe verschiedener westlicher Staaten seien unbegründet. Man fordere Beweise für die Anschuldigungen. Allerdings räumte die Regierung ein, dass sich russische Ausbilder in Mali aufhalten. Sie seien mit dem gleichen Mandat ausgestattet wie die EU-Ausbildungsmission EUTM.

15 westliche Regierungen hatten am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung gefordert, auf einen Einsatz der russischen Söldnergruppe Wagner in Mali zu verzichten. Zu den Unterzeichnern gehörten Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Mali mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern hat seit 2012 drei Militärputsche erlebt und gilt als politisch äußerst instabil. Seit dem bisher letzten Putsch im Mai wird das Land von einer militärischen Übergangsregierung geführt.

