Auf Mallorca haben einem Medienbericht zufolge mehrere hundert deutsche Feriengäste die Corona-Regeln gebrochen.

Die "Mallorca-Zeitung" veröffentlichte Videoaufnahmen, die dicht gedrängt feiernde Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz zeigen. Die spanische Polizei sei nicht eingeschritten. Die wenigen Menschen, die Maske trugen, seien zum Teil ausgelacht worden, berichteten Medien.



Die Regionalregierung von Mallorca hatte am Freitag zusätzlich zum bereits bestehenden Mindestabstand eine Maskenpflicht beschlossen, die auch unter freiem Himmel gilt. Allerdings tritt die Verordnung erst am Montag in Kraft.