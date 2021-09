Angesichts fallender Corona-Zahlen werden die Restriktionen auf der spanischen Baleareninsel Mallorca weiter gelockert.

Wie die Regionalregierung mitteilte, dürfen ab morgen wieder Personen aus verschiedenen Haushalten zu nächtlichen Partys zusammenkommen. Weiter hieß es, in Gaststätten dürften im Innenbereich künftig bis zu acht Personen an einem Tisch bewirtet werden, im Außenbereich bis zu zwölf Personen. Auf Ibiza etwa mit höheren Corona-Zahlen bleibt das Party-Verbot

dagegen vorerst in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.