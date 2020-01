Die Regionalregierung der Insel Mallorca hat neue Maßnahmen gegen den Alkohol-Tourismus erlassen.

Wie Tourismusminister Iago Nerueguela in Palma mitteilte, sind Verkauf und Konsum von Alkohol nun noch strenger geregelt. Danach dürfen etwa All-Inklusive-Hotels nicht mehr unbegrenzt kostenfreien Alkohol anbieten. In Bars und Restaurants werden die sogenannten Happy Hours verboten. Läden und Geschäften ist es untersagt, zwischen 21.30 und 8 Uhr morgens Alkohol

zu verkaufen. Bei Verstößen drohen hohe Strafen. Hotelbetreiber, Wirte und Ladeninhaber können mit Geldstrafen von bis zu 600.000 Euro belegt werden.



Das neue Gesetz gilt nicht für ganz Mallorca, sondern für zwei Problemzonen, in denen der Alkohol-Tourismus besonders schlimm ist: an den Stränden von Arenal und Magaluf.



Und es gibt auch eine Regelung speziell für Touristen. Das Springen vom Hotelbalkon ist nun gesetzlich untersagt. Durch Vorfälle dieser Art hatten sich in den vergangenen Jahren immer wieder Urlauber schwerste Verletzungen zugezogen.