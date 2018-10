Eine Woche nach den Überschwemmungen in Mallorca ist mit einem Trauergottesdienst der Opfer gedacht worden.

An der Messe in Manacor nahmen Spaniens König Felipe und seine Frau Letizia teil. In den Fluten waren 13 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen auch drei Deutsche. Ein bis zuletzt vermisster Junge wurde erst gestern - wenige Stunden vor dem Trauergottesdienst - tot aufgefunden.