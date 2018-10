Bei einem schweren Unwetter auf Mallorca sind nach jüngsten Angaben mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.

Unter den Opfern sind nach Angaben der Polizei auch zwei britische Urlauber. Ein Kind wurde am Abend noch vermisst.

Von den sintflutartigen Regenfällen betroffen war vor allem der Osten der spanischen Insel. Innerhalb von zwei Stunden waren dort gestern Abend rund 230 Liter Wasser vom Himmel gestürzt. In dem Ort Sant Llorenc des Cardassar verwandelten die Wassermassen Straßen in reißende Flüsse. Zahlreiche Autos wurden mitgerissen, Häuser überschwemmt.