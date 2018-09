EU-Handelskommissarin Malmström hat die neuen US-Zölle auf chinesische Waren kritisiert.

Handelskriege seien nicht gut und nicht einfach zu gewinnen, sagte Malmström in Brüssel. Einige der Streitpunkte zwischen den USA und China seien nachvollziehbar, sie müssten aber vor der Welthandelsorganisation WTO ausgeräumt werden.



US-Präsident Trump hatte mit der Verhängung neuer Zölle den Handelsstreit mit China verschärft. Er kündigte zehnprozentige Zuschläge auf Waren in einem Wert von 200 Milliarden Dollar an. Peking drohte mit Vergeltungsmaßnahmen.