Malta hat rund 400 Migranten erlaubt, mit Booten in den Hafen von Valletta einzulaufen.

Grund sei ein Aufstand an Bord, teilte die Regierung mit. Man wolle das Leben der Besatzung nicht gefährden. Derzeit verhandele man intensiv mit der EU über die Aufnahme der Geretteten in anderen Mitgliedsländern.



Wegen der Corona-Pandemie hält Malta seine Häfen für Asylsuchende geschlossen. Die Regierung hatte vier Touristenboote gemietet, um die Migranten außerhalb der eigenen Hoheitsgewässer in Quarantäne festzuhalten. Hilfsorganisationen und die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Mijatovic, hatten dieses Vorgehen kritisiert.