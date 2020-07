Malta hat 51 Migranten an Land gelassen, die von einem Tierfrachter gerettet worden waren.

Nach Angaben der Flüchtlingshilfsorganisation Alarm Phone holte die Armee die Menschen in der Nacht von dem libyschen Cargoschiff ab. Sie wurden in Aufnahmezentren gebracht.



Der für Tiertransporte ausgerichtete Frachter hatte die Menschen am Freitag gerettet und mehrere Tage lang versucht, die Behörden in Malta und auch Italien zu erreichen. Beide Länder hatten sich wegen der Corona-Pandemie zu nicht sicheren Häfen erklärt.