Das Rettungsschiff "Aquarius", das seit Tagen im Mittelmeer unterwegs war, hat den Hafen von Valletta erreicht.

Malta hatte sich zuvor unter Bedingungen bereiterkärt, das Schiff anlegen zu lassen. Die 141 Migranten an Bord sollen auf mehrere Länder aufgeteilt werden, Deutschland will 50 von ihnen aufnehmen. Die "Aquarius" wird von "Ärzte ohne Grenzen" und "SOS Mediterranée" betrieben. Das Schiff war seit Freitag im Mittelmeer unterwegs, weil mehrere Länder eine Anlegeerlaubnis verweigerten. - Das UNO-Flüchtlingskommissariat forderte von Europa einheitliche Regeln für den Umgang mit Rettungsschiffen privater Hilfsorganisationen im Mittelmeer.



Philipp Frisch von "Ärzte ohne Grenzen" hat Anfang August im Dlf erläutert, warum die "Aquarius" wieder auf See geht.