Ein Boot mit 47 Flüchtlingen an Bord ist in der maltesischen Rettungszone im Mittelmeer in Seenot geraten.

Wie die Initiative "Alarm Phone" auf Twitter schrieb, verweigerten die maltesischen Behörden die Auskunft darüber, ob sie Rettungskräfte entsenden wollten. Das Boot sei im libyschen Hafen Zuara gestartet und wegen eines Motorschadens manövrierunfähig. Die Flüchtlinge hätten bereits zwei Nächte auf See ausgeharrt.



Das Schiff "Open Arms" wartet südlich von Malta weiter auf die Zuweisung eines sicheren Hafens. An Bord befinden sich rund 360 Flüchtlinge. Einige wurden aus medizinischen Gründen bereits an Land gebracht.