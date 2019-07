Die 65 Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffes "Alan Kurdi" haben das Boot verlassen.

Ein Schiff der maltesischen Marine nahm die Menschen auf und brachte sie an Land. Von dort aus sollen sie direkt auf andere Staaten verteilt werden. Dies gilt auch für weitere 58 Migranten, die ein maltesisches Kriegsschiff im Mittelmeer gerettet hatte. Vorausgegangen waren Gespräche mit der EU-Kommission und Vertretern Deutschlands.



Bundesinnenminister Seehofer kündigte am Abend an, bis zu 40 Flüchtlinge aus Malta in Deutschland aufzunehmen. Er betonte, man brauche für solche Fälle jetzt schnell einen tragfähigen und funktionierenden Mechanismus.