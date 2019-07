Deutschland wird bis zu 40 der jüngst im Mittelmeer geretteten Flüchtlinge aufnehmen.

Bundesinnenminister Seehofer erklärte gestern Abend, dies habe er im Geiste der europäischen Solidarität angeboten. Allerdings brauche man für solche Fälle jetzt schnell einen tragfähigen und funktionierenden Mechanismus. Zuvor war in Gesprächen zwischen Malta, der EU-Kommission und Deutschland eine Lösung für die 65 Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffes "Alan Kurdi" erzielt worden. Diese konnten das Boot inzwischen verlassen und befinden sich an Land.



Die kommissarische SPD-Chefin Schwesig fordert eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Dabei müssten alle EU-Staaten ihren Anteil beitragen, sagte sie.