Erste EU-Staaten haben sich bereiterklärt, einen Teil der in Malta an Land gegangenen Migranten aufzunehmen.

Die EU-Kommission teilte mit, Portugal, Frankreich und Luxemburg hätten zugesagt, einen Teil der aus Seenot geretteten Menschen zu übernehmen. Deutschland nannte er nicht. Das Bundesinnenministerium hatte zuletzt betont, man sei grundsätzlich bereit, sich zu beteiligen. Malta hatte den rund 400 Migranten am Wochenende erlaubt an Land zu gehen. Viele von ihnen saßen bereits mehrere Wochen auf kleineren Schiffen im Mittelmeer fest. Die Regierung von Malta hatte diese gemietet, um die Migranten außerhalb der eigenen Hoheitsgewässer in Quarantäne festzuhalten.