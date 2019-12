Die Europäische Union hat die Regierung in Malta zur raschen Umsetzung der Justizreform aufgefordert.

Es sei sehr beunruhigend, was derzeit in Malta passiere, sagte der neue EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit, Reynders, der Nachrichtenagentur AFP. Im Februar werde überprüft, inwieweit die Reformen umgesetzt seien.



Hintergrund sind die schleppenden Ermittlungen zum Mord an der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia. Ihre Familie beschuldigt den maltesischen Regierungschef Muscat, seinen Kabinettschef Schembri geschützt zu haben, der den Mord in Auftrag gegeben haben soll. Muscat hat aus den Vorwürfen bereits Konsequenzen gezogen und für Januar seinen Rücktritt als Regierungschef erklärt.