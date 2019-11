In Malta soll einem der Hauptverdächtigen im Fall der ermordeten Journalistin Galizia keine Straffreiheit gewährt werden.

Dies gab Ministerpräsident Muscat nach einer Krisensitzung seines Kabinetts in Valetta bekannt. Die Regierung folge damit den Empfehlungen des Generalstaatsanwalts und des Polizeichefs, sagte Muscat. Der vergangene Woche festgenommene Geschäftsmann Fenech hatte den Ermittlern angeboten, Informationen über eine mögliche Beteiligung ranghoher Politiker an der Tat preiszugeben. Im Gegenzug forderte er Straffreiheit.



Maltas Regierung ist wegen des Mordfalls massiv unter Druck geraten. Muscats Kabinettschef Schembri und zwei Minister waren am Dienstag zurückgetreten. Schembri wurde zudem vorübergehend festgenommen.



Die Enthüllungsjournalistin Galizia war im Oktober 2017 bei einem Bombenanschlag auf ihr Auto getötet worden. Sie hatte regelmäßig über Korruption, Vetternwirtschaft und andere illegale Geschäfte in ihrem Land berichtet und dabei auch Regierungsmitglieder angeprangert.