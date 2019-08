Malta hat eine Hilfslieferung für die Menschen auf dem Rettungsschiff "Eleonore" erlaubt.

Sie wurden per Boot mit Trinkwasser und Lebensmitteln versorgt. Das Schiff der Dresdner Hilfsorganisation "Mission Lifeline" hat nach eigenen Angaben rund 100 Flüchtlinge an Bord. Malta hatte sich zunächst geweigert, sie zu versorgen. Die Einfahrt in den Hafen von Valetta bleibt dem Schiff weiter verwehrt. Die Hilfsorganisation appellierte an die maltesische Regierung, schnell eine Lösung zu finden. Die Bundesregierung kontaktierte die EU-Kommission. Deutschland sei bereit, sich an der Verteilung der Flüchtlinge zu beteiligen und eine beachtliche Zahl von Menschen aufzunehmen, teilte das Auswärtige Amt mit.