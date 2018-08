Das Rettungsschiff "Aquarius" hat nach tagelanger Irrfahrt im Mittelmeer im maltesischen Hafen Valletta angelegt.

Die 141 Migranten an Bord wurden zu einem Empfangszentrum gebracht. Sie sollen auf mehrere Länder aufgeteilt werden, Deutschland will 50 Menschen aufnehmen. Die "Aquarius" wird von Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranée betrieben.



Das UNO-Flüchtlingskommissariat forderte von Europa einheitliche Regeln für den Umgang mit Rettungsschiffen privater Hilfsorganisationen im Mittelmeer. Schiffe mit Flüchtlingen an Bord dürften nicht mehr auf See ausharren müssen, sagte Hochkommissar Grandi.