Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Mordes an der Journalistin Caruana Galizia ist der Polizeichef von Malta, Cutajar, zurückgetreten.

Das teilte er in einem offiziellen Schreiben mit. Regierungschef Abela erklärte in der Hauptstadt Valletta, Cutajar mache den Weg für notwendige Reformen bei der Polizei frei. Er stand in der Kritik, Korruptionsvorwürfe gegen Regierungsvertreter nicht verfolgt zu haben.



Caruana Galizia war 2017 bei einem Bombenanschlag auf ihr Auto getötet worden. Sie hatte über Geldwäsche und andere illegale Geschäfte in Malta berichtet. Darin verwickelt waren nach ihren Recherchen auch Mitglieder der Regierung.



Wegen des Mordes an der Journalistin stehen drei Männer vor Gericht. Sie sollen die Bombe gezündet haben. Eine vierte Person - ein Geschäftsmann - ist als Komplize angeklagt.