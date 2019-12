Mehr als zwei Jahre nach dem unaufgeklärten Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia hat der maltesische Premierminister Muscat seinen Rückzug angekündigt.

Er werde seiner Partei vorschlagen, im Januar einen neuen Vorsitzenden zu wählen, sagte Muscat. So lange werde er als Ministerpräsident im Amt bleiben. Muscat war wegen des Bombenanschlags auf die Journalistin weiter unter Druck geraten. Dieses Wochenende demonstrierten nahezu 20.000 Menschen und forderten Aufklärung. Am Samstag war der Unternehmer Fenech offiziell angeklagt worden. Er muss sich unter anderem wegen Beihilfe zum Mord verantworten. Fenech, der vor Gericht jegliche Schuld von sich wies, soll enge Verbindungen zur maltesischen Regierung haben. Caruana Galizia hatte regelmäßig über Korruption, Geldwäsche und andere illegale Geschäftspraktiken in Malta berichtet.