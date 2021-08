Wegen des Mordes an der maltesischen Enthüllungsjournalistin Caruana Galizia hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den mutmaßlichen Auftraggeber gefordert.

Die maltesische Generalstaatsanwältin warf dem Unternehmer Fenech vor Gericht in Valetta Beihilfe zum Mord und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor. Der Mann war 2019 festgenommen worden.



Caruana Galizia war im Oktober 2017 auf Malta bei einem Bombenanschlag in ihrem Auto getötet worden. Sie hatte regelmäßig über Korruption, Geldwäsche und andere illegale Geschäfte in ihrer Heimat berichtet. Ein Angeklagter wurde bereits im Februar zu 15 Jahren Haft verurteilt. Gegen zwei tatverdächtige Brüder läuft derzeit noch ein Prozess.

