Im Zusammenhang mit der Ermordung der maltesischen Journalistin Galizia ist in Malta ein Geschäftsmann festgenommen worden.

Die "Times of Malta" meldet, dass der Malteser heute früh gefasst worden sei, als er mit seiner Jacht die Insel verlassen wollte. Die Festnahme wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen bestätigt. Bereits gestern war ein angeblicher Mittelsmann festgenommen worden. Der Premierminister von Malta, Muscat, stellte ihm Straffreiheit in Aussicht, falls er mit der Justiz zusammenarbeite und Informationen liefere, die zu den Auftraggebern des Mordes führten.



Die regierungskritische Journalistin war 2017 bei einem Sprengstoffanschlag ums Leben gekommen. Sie hatte unter anderem recherchiert, inwieweit Regierung und Geschäftsmänner auf Malta in den Skandal um die "Panama Papers" verwickelt waren.