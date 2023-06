Zeitungs-Bericht

Blick in eine Fertigungshalle bei MAN Energy Solutions in Oberhausen (Archivbild, hier mit einer Dampfturbine) (picture alliance / Rupert Oberhäuser )

Ein Vertrag mit einem in der Volksrepublik ansässigen Hersteller sei im Laufe dieser Woche unterzeichnet worden, schreibt die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf das deutsche Unternehmen. Die rund 100 betroffenen Beschäftigten an den Standorten in Oberhausen und Zürich sollen demnach vom chinesischen Käufer übernommen werden. Die Voraussetzung sei allerdings, dass die Bundesregierung dem Geschäft zustimmt.

MAN Energy Solutions ist seit 2011 ein Tochteruntehmen des Volkswagen-Konzerns. Seine Gasturbinen könnten vom neuen chinesischen Eigentümer etwa zur Energieerzeugung oder für Pipelines eingesetzt werden.

