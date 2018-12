Die syrische Regierung rüstet ihre Truppen nahe der von einer türkischen Offensive bedrohten Region um die Stadt Manbidsch auf.

Das berichtete die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. In den vergangenen zwei Tagen seien Soldaten und Militärfahrzeuge an die Grenze des Gebiets gebracht worden, das von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert wird. Diese wird von Ankara als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation betrachtet.



Der türkische Präsident Erdogan hatte vor einiger Zeit eine Offensive gegen die YPG angekündigt. Beobachter schätzen, dass ein solcher Angriff durch den von

den USA angekündigten Abzug ihrer Truppen aus Syrien begünstigt wird.