Bei einem Messerangriff im zentralen Bahnhof von Manchester sind drei Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der britischen Polizei handelt es sich bei ihnen um einen Mann, eine Frau und einen Polizisten. Sie seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der mutmaßliche Täter wurde demnach festgenommen. Medienberichten zufolge soll er während der Tat das Wort "Allah" - also Gott - gerufen haben. Wie die Polizei weiter mitteilte, hat die Anti-Terror-Abteilung die Ermittlungen übernommen.



Der Vorfall ereignete sich im Bahnhof Victoria in der Innenstadt.