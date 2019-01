Nach dem Messerangriff an einem Bahnhof in Manchester ist der mutmaßliche Täter wegen Anzeichen auf eine psychische Erkrankung in Gewahrsam genommen worden.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zuvor von Ärzten untersucht worden. Die Ermittlungen dauerten an. Hinweise auf Mittäter gibt es demnach nicht. Der Verdächtige hatte am Silvesterabend an einer Straßenbahn-Haltestelle zwei Zivilisten und einen Polizisten mit Messerstichen verletzt. Er wurde von der Polizei überwältigt und festgenommen. Ein Mitarbeiter des Senders BBC, der den Vorfall beobachtete, sagte, der Angreifer habe die Tat mit der Bombardierung anderer Länder begründet. Laut Medienberichten soll er auch "Allah" gerufen haben.