Die anhaltenden Engpässe an Tankstellen in Großbritannien haben den Auftakt des Parteitags der regierenden britischen Konservativen bestimmt.

Premierminister Johnson sagte in seiner Rede, Großbritannien befinde sich nach dem Brexit in einer Transformationsphase, in der sich die Wirtschaft von der Abhängigkeit von günstigen Arbeitskräften aus den EU-Staaten lösen müsse. Eine Rückkehr zur unkontrollierten Einwanderung werde es nicht geben. Johnson thematisierte auch die Versäumnisse von Scotland Yard im Fall Sarah Everards, die von einem Londoner Polizisten entführt, vergewaltigt und ermordet worden war. Der Premierminister mahnte ein engagierteres Vorgehen der Justiz an.



Auf ihrem Parteitag in Manchester wollen die Konservativen über Reformen der Pflege und des Arbeitsmarktes beraten. Außerdem soll es um die Herausforderungen des Klimawandels gehen.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.