SPD-Chefin Esken hat für Bundestagsabgeordnete eine Begrenzung der Mandatszeit ins Gespräch gebracht.

In der "Süddeutschen Zeitung" warf sie die Frage auf, ob man die Zeit im Parlament nicht begrenzen müssen, damit daraus nicht ein lebenslanger Beruf werde. Drei Legislaturperioden müsse man die Abgeordneten machen lassen, führte Esken aus. Sonst habe man auch schnell keine erfahrenen Führungsfiguren mehr. Esken ist seit 2013 Bundestagsabgeordnete. 2021 will sie noch einmal kandidieren und dann nach eigenen Worten aus dem Bundestag ausscheiden.



Dienstältester Parlamentarier ist Bundestagspräsident Schäuble. Der CDU-Politiker gehört dem Bundestag seit 1972 an. 2021 will der 78-Jährige erneut bei der Bundestagswahl antreten.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.