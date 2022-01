Die libysche Hauptstadt Tripolis. (picture-alliance/imageBroker )

Das Mandat läuft nun bis zum 30. April, wie der Rat in New York beschloss. Russland hatte einen längeren Zeitraum abgelehnt und mit seinem Veto gedroht. Hintergrund ist ein Streit zwischen Moskau und Washington um das Amt des UNO-Sondergesandten für Libyen. Der bisherige Amtsinhaber Kubis aus der Slowakei war im November zurückgetreten. UNO-Generalsekretär Guterres hatte den Posten daraufhin übergangsweise mit der US-Diplomatin Williams besetzt. Die USA plädieren dafür, dass sie das Amt dauerhaft übernimmt. Russland verlangt dagegen eine Neubesetzung.

In Libyen sollten ursprünglich am 24. Dezember Präsidentschaftswahlen stattfinden, um die bewaffneten Konflikte in dem Land zu beenden. Die Wahlen wurden jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben.

