Die US-Regierung hat mit Vertretern verschiedener Branchen über die Folgen der

An der Videokonferenz nahmen Medienberichten zufolge unter anderem Topmanager von Apple, Intel und General Motors teil. Vom Mangel an Mikrochips und anderen wichtigen Elektronik-Bauteilen ist vor allem die Autoindustrie betroffen. Die Beratungsfirma Alix Partners schätzt, dass der Branche in diesem Jahr insgesamt Einnahmen von umgerechnet rund 180 Milliarden Euro entgehen. Wie lange die Lieferprobleme bei Chips noch anhalten werden, ist unklar. Für die Autobranche bedeutet das, dass bestellte Fahrzeuge oft nicht fertiggestellt werden können. Auch viele Zulieferbetriebe haben Produktionsausfälle.



Der Bedarf an Halbleitern ist durch die Digitalisierung weltweit gestiegen. Die Nachfrage ist derzeit größer als die Produktionskapazitäten. Zudem gibt es Probleme mit der Lieferung von Rohstoffen für die Herstellung der Mikroelektronik.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.