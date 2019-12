Mangel an Hebammen

Als Reaktion auf den Mangel an Hebammen weitet Bayern seine Werbeprämien über die Landesgrenzen hinaus aus. Gesundheitsministerin Huml kündigte an, ab dem kommenden Jahr könnten auch Hebammen den Bonus beantragen, die in Bayern arbeiten, aber nicht im Freistaat wohnten.

Wer als Hebamme oder Entbindungspfleger mindestens vier Geburten pro Jahr betreut, könne 1.000 Euro jährlich beantragen. Das Ministerium setzt laut einem Sprecher darauf, mit der Ausweitung der Zahlung "zahlreiche" zusätzliche Hebammen für die Geburtshilfe in Bayern etwa aus Sachsen und Thüringen zu gewinnen. Eine Größenordnung nannte er aber nicht.



Seit der Einführung zum September 2018 sind bislang 1773 Anträge eingegangen, teilte die CSU-Politikerin Huml mit. Der Bonus muss jedes Jahr neu beantragt werden.

Einige Kreißsäle über Weihnachten geschlossen

Weil Hebammen fehlen, müssen die Kreißsäle von zwei bayerischen Kliniken ab Weihnachten vorübergehend geschlossen werden. Im Schweinfurter St. Josef Krankenhaus haben die sechs festangestellten Hebammen massive Überstunden. Die Klinik Eichstätt stellt die Geburtshilfe ab Weihnachten bis auf unbestimmte Zeit ein. Grund sei Fachkräftemangel in der Hebammenbranche.



Das Vorgehen ist kein Einzelfall. Nach Angaben der Bayerischen Krankenhausgesellschaft gibt es immer wieder Kreißsaal-Schließungen aufgrund von Hebammenmangel. In den vergangenen vier Jahren mussten aufgrund von Personalmangel von Hebammen und Belegärzten in Bayern mindestens zehn Geburtshilfeabteilungen vorübergehend oder komplett geschlossen werden. Bundesweit sind es knapp 100. Das geht aus einer "Landkarte der Kreißsaalschließungen" des Deutschen Hebammenverbands hervor.

Hebammenmangel ist ein bundesweites Problem

Dem Deutschen Hebammenverband zufolge gab es im Jahr 1991 in der Bundesrepublik 1186 Kliniken, in denen Geburten möglich waren. 2017 waren es nur noch 672 Kliniken mit Geburtshilfe. Seitdem schließe fast jeden Monat ein Kreißsaal ganz oder vorübergehend die Türen.