Die beiden deutschen Konzerne Merck und Biontech erweitern ihre Zusammenarbeit, um mehr Corona-Impfstoffe liefern zu können.

Man wolle die Produktion von Lipiden erheblich beschleunigen und steigern, teilte Merck in Darmstadt mit. Die fettartigen Moleküle sind zentral für die Wirkweise von mRNA-Vakzinen. Der Botenstoff wird in eine Art Hülle verpackt, die aus Lipiden besteht.



Die Impfkampagne in Deutschland war zuletzt auch wegen Mängeln bei den Zuliefererkonzernen ins Stocken geraten. Ein Grund ist die unzureichende Belieferung mit Lipiden. Nur wenige Unternehmen in Deutschland könnten sie herstellen, hieß es.

