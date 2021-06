In Großbritannien drohen wegen eines Mangels an Lkw-Fahrern womöglich bald Versorgungsengpässe.

Laut dem Vorsitzenden des britischen Branchenverbandes Güterverkehr, Burnett, fehlen 100.000 Fahrer. Nach seinen Angaben berichten Supermärkte bereits, dass sie ihre erwarteten Lebensmittellieferungen nicht bekämen. Burnett appellierte in einem Brief mit weiteren Wirtschaftsexperten an Premierminister Johnson, Fahrern aus EU-Staaten zeitlich begrenzte Visa zu erteilen. Ein Sprecher der Regierung erklärte indes, ein solches Vorgehen sei nicht vorgesehen. Die britische Wirtschaft solle stattdessen lieber einheimische Arbeitskräfte rekrutieren.



Die britische Logistikbranche hatte schon im Vorfeld des Austritts aus der EU vor einem Mangel an Lkw-Fahrern gewarnt. Die Corona-Pandemie hat das Problem verschärft, weil viele europäische Fahrer, die in Großbritannien lebten, in ihre Heimat zurückgekehrt sind.

